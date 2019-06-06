"Ливерпуль" предложит "Лиллю" 80 миллионов евро за Пепе

Действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" заявил о намерении приобрести в текущее межсезонье нападающего французского "Лилля" Николя Пепе. 24-летний бомбардир может обойтись мерсисайдцам в 80 миллионов евро.

Однако сам Пепе не рвется "под крыло" Юргена Клоппа. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на L'Equipe, юный талант из Франции хочет продолжить карьеру в клубе из чемпионата Испании. Впрочем, если Клопп гарантирует французу место в стартовом составе, то тот готов согласиться на выступление за "красных".

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Франции Пепе сыграл за "Лилль" 38 матчей, в которых отметился 22 забитыми голами и 14 результативными передачами. При этом в споре бомбардиров он занял второе место, уступив только звездному нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе.