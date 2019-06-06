Карен Хачанов: проиграл одному из лучших "грунтовиков" мира

Первая ракетка мира Карен Хачанов после поражения от австрийского теннисиста Доминика Тима в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции признался – он проиграл одному из лучших соперников, выступающих на грунтовом покрытии.

"Сегодня я почувствовал, что Тим является одним из лучших теннисистов на грунте, — заявил Хачанов, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на ATPTour. – Теперь почувствовал это на грунте, а не на словах. Смотрел его матчи и знал, как он играет. Но матч получился тяжелым"

"Он ставил меня в сложные ситуации, и я не мог играть агрессивно. Да, я мог бы действовать лучше, допускать меньше ошибок. Но это всегда зависит от того, как действует соперник".

Напомним, что Хачанов впервые в карьере добрался до четвертьфинала Roland Garros.