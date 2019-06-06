Российские волейболистки проиграли Польше в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу продолжает свои выступления в рамках Лиги наций. В матче девятого тура соревнования российские волейболистки встречались с соперницами из Польши. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу польских волейболисток.

Россиянки проиграли первую партию со счетом 23:25, однако смогли вернуться в игру и взять последующие две – 26:24, 27:25. Но соперницы оставили четвертый сет за собой (25:20). Победитель определился на тай-брейке – Польша выиграла заключительную партию со счетом 15:9 и выиграла матч.

В составе сборной России самой результативной стала Ксения Парубец, которая набрала 21 балл.

Это поражение стало для россиянок восьмым в турнире. С четырьмя очками в активе Россия занимает 14-ю строчку в таблице.