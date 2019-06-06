Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году. Помимо этого решением суда продлено на 72 часа задержание еще одному подозреваемому — Али Белхороеву. Также следователь заявил, что задержан и организатор преступления, но не объявил его имени.

В четверг, 6 июня, суд рассмотрел два ходатайства следствия. Защите Белхороева дали трое суток для подготовки к повторному заседанию, а в отношении Костоева ходатайство было удовлетворено, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Российский и израильский предприниматель Шабтай Калманович был убит днем 2 ноября 2009 года, в него выстрелили не менее 20 раз. Водителя Калмановича ранили. Следствием установлено, что предпринимателя убили еще на Смоленской набережной несмотря на то, что машина с телом была обнаружена на Новодевичьей набережной.

Киллеры поравнялись с автомобилем Калмановича и открыли непрерывную стрельбу с той стороны, где сидел бизнесмен. Водитель пытался догнать убийц, но, получив ранение, не смог управлять машиной и врезался в столб.