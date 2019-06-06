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6 июня 201922:01

Мария Захарова: наши отношения с украинским МИДом сведены к минимуму

Сергей Фадеичев/ТАСС

"Российские контакты с украинским МИДом сведены практически к минимуму. Все это было сделано предыдущим режимом Порошенко, который противоречил интересам собственного народа, уничтожая один за другим соглашения с Россией. А сейчас оказалось, что товарооборот между нашими странами только вырос", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Находясь на проходящем в Петербурге международном экономическом форуме, она прокомментировала в прямом эфире программы "60 минут" российско-украинские отношения.


Пока в Санкт-Петербурге обсуждают развитие мировой экономики, в украинском парламенте происходит раздор и хаос. "Мы столько раз уже говорили об оптимизме, исходя из заявлений, которые звучали из Киева, что в этот раз нужно судить по делам. Но, к сожалению, все спущено на уровень базара, такой площади виртуального Майдана. С кем сейчас вести разговор, если министра иностранных дел просят об отставке, а Рада его не отпускает? Я была поражена тому, как Рада отказала в отставке Климкину. Это нонсенс, парадокс. Однако это реалии Украины", — удивляется Захарова.

Внутриукраинский кризис стал субъектом международных отношений, его обсуждают в Евросоюзе, из-за него принимаются санкции. "Хотелось бы понять, кто теперь отвечает за урегулирование этого вопроса, в том числе и на международных площадках", — спрашивает официальный представитель МИД

Если охарактеризовать процесс, который мы наблюдаем на Украине, это транзит от предвыборных обещаний к ощущению себя во власти. Для того, чтобы приступить к решению проблем, нужно в первую очередь назначить ответственных, считает Мария Захарова. Сейчас происходит формирование команды, администрации, исполнительной власти. Это первый блок задач. И тогда уже будет понятно, куда дальше двигаться и в каком направлении.

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