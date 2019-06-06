Тема:
Ситуация на Украине 1 час назад
Мария Захарова: наши отношения с украинским МИДом сведены к минимуму
"Российские контакты с украинским МИДом сведены практически к минимуму. Все это было сделано предыдущим режимом Порошенко, который противоречил интересам собственного народа, уничтожая один за другим соглашения с Россией. А сейчас оказалось, что товарооборот между нашими странами только вырос", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Находясь на проходящем в Петербурге международном экономическом форуме, она прокомментировала в прямом эфире программы "60 минут" российско-украинские отношения.
Пока в Санкт-Петербурге обсуждают развитие мировой экономики, в украинском парламенте происходит раздор и хаос. "Мы столько раз уже говорили об оптимизме, исходя из заявлений, которые звучали из Киева, что в этот раз нужно судить по делам. Но, к сожалению, все спущено на уровень базара, такой площади виртуального Майдана. С кем сейчас вести разговор, если министра иностранных дел просят об отставке, а Рада его не отпускает? Я была поражена тому, как Рада отказала в отставке Климкину. Это нонсенс, парадокс. Однако это реалии Украины", — удивляется Захарова.
Внутриукраинский кризис стал субъектом международных отношений, его обсуждают в Евросоюзе, из-за него принимаются санкции. "Хотелось бы понять, кто теперь отвечает за урегулирование этого вопроса, в том числе и на международных площадках", — спрашивает официальный представитель МИД
Если охарактеризовать процесс, который мы наблюдаем на Украине, это транзит от предвыборных обещаний к ощущению себя во власти. Для того, чтобы приступить к решению проблем, нужно в первую очередь назначить ответственных, считает Мария Захарова. Сейчас происходит формирование команды, администрации, исполнительной власти. Это первый блок задач. И тогда уже будет понятно, куда дальше двигаться и в каком направлении.
Ранее по теме
-
Ситуация на Украине: Рада игнорирует Зеленского, Порошенко против мира, радикалы жгут покрышки2 часа назад
-
Националисты забросали файерами дом Порошенко, требуя его ареста3 часа назад
-
Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом3 часа назад
-
Рада продолжает "сливать" все предложения Зеленского9 часов назад
-
Убийц пятилетнего мальчика уволили из полиции1 сутки назад
-
Зеленский "открестился" от Коломойского ради 500 миллионов евро1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Бари Алибасов переписал завещание
- Убийство спецназовца: ни один из фигурантов дела не признал вину
- Рада продолжает "сливать" все предложения Зеленского
- Папа Римский изменил "Отче наш"
- Умер "Джек Восьмеркин - "американец"
Самое читаемое
-
Бывшая жена Меладзе рассказала о гибели их сына и уходе из семьи
- Трубоочиститель вместо воды: день перед 72-летием стал для Алибасова решающим
- В Петербурге открылся первый официальный кукольный бордель
- Убийц пятилетнего мальчика уволили из полиции
- Мошенники попытались вытянуть деньги у Эрнеста Мацкявичуса
Телеканал "Россия"
-
"Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- "Ангелина": большая премьера на канале "Россия"
- Объявлен в розыск! Миллионер сбежал от русской жены, чтобы не платить алименты
Вести.Экономика
-
Первое заседание ПМЭФ: риски потребкредитования и пути роста ВВП
- США и Мексика не договорились по пошлинам
- ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставок
- Россия и Китай вступают в "новую эпоху" укрепления стратегического партнерства
- Цены на нефть обвалились до минимумов года
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
Первое официальное фото кросс-хэтча Kia XCeed
- АвтоВАЗ назвал цены на "внедорожную" Lada Granta Cross
- Дороже BMW: Toyota назвала российские цены на "Супру"
- Haval оценил в рублях новый кроссовер F7, выпускаемый в России
- ГИБДД перекроет штрафникам доступ к каршерингу
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
- Ненастоящие почтальоны подсовывали пенсионерам деньги "Банка приколов"
- В столице начала работу первая клиника кризисной помощи для подростков
- Новая жертва Алены Верди: из тела пациентки извлекли забытый кусок резины
- Книжный фестиваль "Красная площадь" завершится оперным гала-концертом
- Канадский театр-цирк привез в Москву "Сны Босха"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мужчина страдал от девятидневной эрекции после падения с мопеда
- В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
- Обнаружена разновидность стволовых клеток, восстанавливающих сердце после инфаркта
- Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео