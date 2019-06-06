Неймар – лидер по заработку в 2018 году

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар стал самым зарабатывающим спортсменов 2018 года в возрасте до 30 лет. Общая сумма заработка бразильца составляет порядка 90 миллионов долларов.

Примечательно, что Неймар занял первое место в рейтинге богачей за явным преимуществом. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на American Rambler, у следующего вторым баскетболиста Джеймса Хардена из клуба НБА "Хьюстон Рокетс" 46,4 миллиона долларов. Замыкает тройку мексиканский боксер Сауль Альварес – в 2018 году он обогатился на 44,5 миллиона долларов.

Отмечается, что в рейтинге из 30 человек каждый второй – баскетболист. Из футболистов же в топ-листе также присутствуют француз Поль Погба, валлиец Гарет Бэйл и бразилец Оскар.

Ранее Вести.Ru сообщили о том, что Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Катара. Предполагается, что он пропустит от полутора до четырех месяцев. Таким образом, он совершенно точно не выступит на предстоящем Кубке Америки.