Перед крупными учениями на Балтике самолеты НАТО проводят разведку у границ РФ

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, а также американский и британский самолеты радиоэлектронной разведки совершили многочасовые полеты у

границ России в регионе Балтики.

Как передает "Интерфакс", об этом свидетельствуют западные авиационные интернет-ресурсы, отслеживающие полеты воздушных судов.

По их данным RQ-4B Global Hawk, взлетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в течении девяти часов вел разведку западных границ России в небе Эстонии, Латвии и Литвы. Его интересовала обстановка в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях.

Параллельно с ним вдоль Калининградской области совершали полеты самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R1. Они взлетели с авиационных баз в Англии.

Их интерес к Калининградской области связан с заходом в Балтику крупной корабельной группировки НАТО в составе 15 боевых кораблей, среди которых американский десантный корабль-док Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту. Группировка будет участвовать на Балтике в крупномасштабных учениях альянса НАТО BALTOPS 2019, которые пройдут в акватории моря с 9 по 21 июня.

В них примут участие около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и 40 самолетов и вертолетов, из 18 стран-членов НАТО и партнеров альянса. В рамках учений планируется проведение десантных операций, отработка действий по ПВО и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.