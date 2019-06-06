Новые электростанции, "умные города", модернизация Байконура: первые контракты ПМЭФ

Первый день Международного экономического форума, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге, принес первые сделки.

Например, РусГидро и китайская PowerChina подписали соглашение о строительстве гидроаккумулирующих электростанций в России.

МТС, шведская Ericsson и Татарстан договорились вместе развивать технологии "умных городов" на базе сетей 5G.

Сбербанк и инфраструктурная корпорация AEON подписали контракт о финансировании незамерзающего глубоководного порта Индига на берегу Баренцева моря. Строительство начнется в этом году, в проект вложат 120 миллиардов рублей, сообщает телеканал "Россия 24".

Российский фонд прямых инвестиций и ближневосточный бизнес профинансируют модернизацию космодрома Байконур. Также РФПИ вложится в онлайн-кинотеатры и грузовые железнодорожные перевозки.