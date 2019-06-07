Лидеры России и Китая посетили "Аврору" и Эрмитаж

В Северной столице лидеры России и Китая посмотрели основные достопримечательности во время речной прогулки. Владимир Путин выступил в роли экскурсовода для своего китайского коллеги. Он рассказал ему об истории города, в котором родился. Как сообщается, особый интерес у Си Цзиньпина вызвали факты, связанные с годами блокады.

Одну из остановок лидеры сделали у крейсера "Аврора", передает телеканал "Россия 24". Они поднялись на борт, где для них провели небольшую экскурсию с рассказом об одном из основных символов революции 1917 года. Затем Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в Эрмитаж, прошлись по залам знаменитого музея и посмотрели шедевры из его коллекции.