Французская газета "нашла" очередного "русского шпиона"

Во французской газете Monde появился материал о "российском шпионе" Сергее Желтикове, который якобы занимал дипломатические посты во Франции и Швейцарии, а затем, в 2018 году, был раскрыт швейцарской разведкой. Автор статьи заявлял, что в 2016 году Желтиков якобы работал вице-консулом в генконсульстве России в Марселе.

В газете отмечается, что россиянин имел отношение к обвиненным в хакерских атаках россиянам Евгению Серебрякову и Алексею Моренцу. Власти США и Нидерландов приписывают им, в частности, подготовку атаки на ОЗХО.

Генеральное консульство РФ в Марселе назвало материал "грязной инсинуацией" и отказалось от комментариев, передает РИА Новости.