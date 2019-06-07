Тема:
Состояние здоровья Бари Алибасова 4 минуты назад
После отравления "Кротом" врачам пришлось ввести Алибасова в медикаментозный сон
Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон. Об этом сообщил сын музыкального продюсера. Состояние пострадавшего оценивают как стабильно тяжелое, об операции речь пока не идет. 4 июня Алибасов попал в реанимацию института Склифосовского после того, как случайно выпил химикаты.
Третий день в реанимации. Все комментарии медиков "Склифа" — исключительно родственникам, а те в свою очередь к прессе не выходят. Поэтому информация о состоянии Бари Алибасова разнится от критически негативной до позитивно обнадеживающей.
"Сказали, что состояние тяжелое, но стабильное. Наверное, это хорошо. И, наверное, надо дать врачам время, чтобы они поработали, привели его в порядок, привели его в то чувство, в котором мы знаем его", — говорит бывший солист группы "На-На" Владимир Лёвкин.
На территории больницы — десятки камер и журналистов, друзей и коллег артиста. Еще больше почитателей творчества "На-На", ведь 6 июня — день рождения Алибасова.
Пройти через двери отделения токсикологии института имени Склифосовского, чтобы поздравить Бари Алибасова с его 72-летием не удалось ни толпе поклонников, дежуривших на территории больницы с самого утра, ни даже участникам культовой группы "На-На". Сейчас известный продюсер находится в состоянии медикаментозного сна, к нему никого не пускают, кроме трех человек из специального списка. В него входят его супруга, сын и личный помощник.
Тысячи приветов со всей страны за невозможностью попасть лично к адресату летят группе "На-На". Все просят передать слова поддержки и желают в первую очередь здоровья. Сами же "нанайцы" в полном составе своего наставника поздравляют прямо под окнами больницы. На то, что услышат, не надеются, но говорят: придет в себя — увидит в новостях.
До погружения в медикаментозный сон Алибасов был в сознании и даже разговаривал, правда, с трудом. Ведь ожог коснулся не только желудка, но также гортани и пищевода. Семейный врач артиста, приехавшая его проведать, уверяет — ни о коме, ни о возможной операции речи не идет. Течение болезни благоприятное. Стали известны и подробности самого отравления – артист чинил душевую кабину и захотел пить.
"Он налил в стакан холодный чай и стал чинить душевую кабину. Вылил, отмерил "Крот". А это же 60 процентов едкого натрия. Он вылил туда холодный чай. А "Крот" — такая же прозрачная жидкость коричневого цвета. Он подумал, что вылил "Крот" в душевую кабину, и глотнул этого вещества", — рассказывает личный врач Бари Алибасова Марият Мухина.
Роковая случайность — не больше. Немало шума наделало и измененное накануне завещание артиста. Большую часть недвижимости Бари Каримович завещал сыну, ценные бумаги, активы и загородный дом — супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной, права на музыку, бренд и торговую марку "На-На" — артистам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. Не забыл и про любимого питомца кота Чучу.
"Также в завещании (точнее, не в завещании, а просто в желании) фигурирует любимый кот Бари Алибасова. Его зовут Чуча, это канадский сфинкс. Бари Каримович попросил своего помощника, который первый узнал о трагедии и вызвал скорую, чтобы он следил сейчас за ним, заботился, кормил", — комментирует пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин.
Впрочем, это лишь предосторожности. Умирать, как говорят "нанайцы" Алибасов не планирует. Подобные ситуации в его жизни уже были, и это даже не второй день рождения, а как минимум четвертый. Еще накануне, со слов бойз-бенда, артист хотел выписаться из больницы, чтобы вернуться к работе, но близкие отговорили. На лечении Алибасов пробудет минимум 21 день, примерно такой срок занимает восстановление слизистой, обожженной сильным химикатом.
Ранее по теме
-
Андрей Разин не верит в то, что Бари Алибасов перепутал стаканы4 часа назад
-
Поддержать Бари Алибасова в день рождения пришли друзья и коллеги8 часов назад
-
"Нанайцы" о состоянии продюсера: "Бари - любитель хватать все подряд"9 часов назад
-
Бари Алибасов переписал завещание11 часов назад
-
Бари Алибасов принимает поздравления в реанимации14 часов назад
-
Пресс-секретарь Алибасова опроверг слухи о смерти продюсера1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Бари Алибасов переписал завещание
- Убийство спецназовца: ни один из фигурантов дела не признал вину
- Рада продолжает "сливать" все предложения Зеленского
- Папа Римский изменил "Отче наш"
- Умер "Джек Восьмеркин - "американец"
Самое читаемое
-
Бывшая жена Меладзе рассказала о гибели их сына и уходе из семьи
- Трубоочиститель вместо воды: день перед 72-летием стал для Алибасова решающим
- В Петербурге открылся первый официальный кукольный бордель
- Убийц пятилетнего мальчика уволили из полиции
- Мошенники попытались вытянуть деньги у Эрнеста Мацкявичуса
Телеканал "Россия"
-
"Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- "Ангелина": большая премьера на канале "Россия"
- Объявлен в розыск! Миллионер сбежал от русской жены, чтобы не платить алименты
Вести.Экономика
-
Первое заседание ПМЭФ: риски потребкредитования и пути роста ВВП
- США и Мексика не договорились по пошлинам
- ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставок
- Россия и Китай вступают в "новую эпоху" укрепления стратегического партнерства
- Цены на нефть обвалились до минимумов года
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
Первое официальное фото кросс-хэтча Kia XCeed
- АвтоВАЗ назвал цены на "внедорожную" Lada Granta Cross
- Дороже BMW: Toyota назвала российские цены на "Супру"
- Haval оценил в рублях новый кроссовер F7, выпускаемый в России
- ГИБДД перекроет штрафникам доступ к каршерингу
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
- Ненастоящие почтальоны подсовывали пенсионерам деньги "Банка приколов"
- В столице начала работу первая клиника кризисной помощи для подростков
- Новая жертва Алены Верди: из тела пациентки извлекли забытый кусок резины
- Книжный фестиваль "Красная площадь" завершится оперным гала-концертом
- Канадский театр-цирк привез в Москву "Сны Босха"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мужчина страдал от девятидневной эрекции после падения с мопеда
- В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
- Обнаружена разновидность стволовых клеток, восстанавливающих сердце после инфаркта
- Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео