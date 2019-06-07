На "Празднике поэзии" в московском саду "Эрмитаж" прозвучали стихи Данте

"Праздник поэзии" прошел в московском саду "Эрмитаж". Участие в нем приняли представители Посольства и Консульства Италии, передает телеканал "Россия 24".

На мероприятии можно было послушать стихи Данте Алигьери на двух языках, насладиться вернисажем с настоящей dolce vita, поучаствовать в мастер-классах.