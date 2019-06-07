Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании
В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник. О решении покинуть свой пост Тереза Мэй заявила в конце мая. Она объяснила свое решение невозможностью провести сделку с Евросоюзом об условиях Brexit через парламент Великобритании.
Должность лидера консерваторов Тереза Мэй занимала в течение 1061 дня – с июля 2016 года. В истории партии это шестой, самый плохой результат, передает ТАСС. Рекорд принадлежит Маргарет Тэтчер, которая управляла партией 5769 дней с 1975 по 1990 год. Второе место в рейтинге занимает Уинстон Черчилль, который возглавлял тори в течение 5307 дней в период с 1940 по 1955 год.
Согласно графику, который объявила сама Мэй, спустя три дня после отставки лидера правящей партии с поста, то есть 10 июня, начнется избирательная кампания претендентов на то, чтобы возглавить партию консерваторов. На кампанию отводится полтора месяца. Имя нового лидера консерваторов назовут не позднее 28 июля.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Бари Алибасов переписал завещание
- Убийство спецназовца: ни один из фигурантов дела не признал вину
- Рада продолжает "сливать" все предложения Зеленского
- Папа Римский изменил "Отче наш"
- Умер "Джек Восьмеркин - "американец"
Самое читаемое
-
Бывшая жена Меладзе рассказала о гибели их сына и уходе из семьи
- Трубоочиститель вместо воды: день перед 72-летием стал для Алибасова решающим
- В Петербурге открылся первый официальный кукольный бордель
- Убийц пятилетнего мальчика уволили из полиции
- Мошенники попытались вытянуть деньги у Эрнеста Мацкявичуса
Телеканал "Россия"
-
"Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- "Ангелина": большая премьера на канале "Россия"
- Объявлен в розыск! Миллионер сбежал от русской жены, чтобы не платить алименты
Вести.Экономика
-
Первое заседание ПМЭФ: риски потребкредитования и пути роста ВВП
- США и Мексика не договорились по пошлинам
- ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставок
- Россия и Китай вступают в "новую эпоху" укрепления стратегического партнерства
- Цены на нефть обвалились до минимумов года
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
Первое официальное фото кросс-хэтча Kia XCeed
- АвтоВАЗ назвал цены на "внедорожную" Lada Granta Cross
- Дороже BMW: Toyota назвала российские цены на "Супру"
- Haval оценил в рублях новый кроссовер F7, выпускаемый в России
- ГИБДД перекроет штрафникам доступ к каршерингу
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
- Ненастоящие почтальоны подсовывали пенсионерам деньги "Банка приколов"
- В столице начала работу первая клиника кризисной помощи для подростков
- Новая жертва Алены Верди: из тела пациентки извлекли забытый кусок резины
- Книжный фестиваль "Красная площадь" завершится оперным гала-концертом
- Канадский театр-цирк привез в Москву "Сны Босха"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мужчина страдал от девятидневной эрекции после падения с мопеда
- В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
- Обнаружена разновидность стволовых клеток, восстанавливающих сердце после инфаркта
- Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео