Верховный суд Крыма вынес приговор украинскому шпиону

Верховный суд Крыма признал виновным в шпионаже гражданина Украины Константина Давыденко. Мужчина получил 10,5 лет колонии строгого режима.

В феврале 2018 года сотрудники ФСБ задержали его в Симферополе, напоминает телеканал "Россия 24". Следствие установило, что Давыденко был завербован Службой безопасности Украины, а в Крыму собирал сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения. На суде украинец полностью признал вину и раскаялся.