Пляжный "Локомотив" выиграл Кубок вызова, обыграв ЦСКА

Московский "Локомотив" одержал победу над ЦСКА в матче 1/8 Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу столичных железнодорожников. В этом матче также разыгрывался Кубок вызова, новым обладателем которого "Локо" и стал.

Победу в поединке с армейцами принесли два гола Виктора Крышанова и Михаила Августова, а также мячи Озу Морейры и Бориса Никонорова. Автором единственного гола в составе ЦСКА стал Уэсли Оливейра Андерсон.

"Локомотив" вместе с завоеванным трофеем продолжает борьбу за главный европейский турнир, где в 1/4 финала сыграет с испанским "Леванте".