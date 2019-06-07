7 лет тюрьмы за вымогательство и похищение детей: суд США вынес приговор Богдане Осиповой

7 лет за похищение собственных детей и вымогательство — такой приговор вынес американский суд 38-летней россиянке Богдане Осиповой.

Суд в Соединенных Штатах Америки отказался принять заявления гражданки РФ Богданы Осиповой о насилии со стороны ее бывшего мужа, от которого она ушла в 2014 году. Вместо этого суд обвинил Осипову в воспрепятствовании правосудию и манипуляциях.

Назвав трагедией проблему домашнего насилия, судья Эрик Мелгрен заявил, что не собирается принимать во внимание заявления Осиповой, так как в ходе процесса она не представила никаких доказательств насилия.

Ранее суд присяжных в США признал Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства. Судья назначил россиянке три года лишения свободы за похищение и по семь лет тюрьмы — за каждый эпизод вымогательства. Все сроки Осипова будет отбывать одновременно с учетом уже отбытых 22 месяцев, передает РИА Новости.

Россиянка Богдана Осипова уехала из Соединенных Штатов в Россию в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли. Позднее уже в России у нее родился третий ребенок. Брайан Мобли добился в суде США развода, а также решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой детьми.

Осиповой было предписано вернуть детей в Америку. В сентябре 2017 года Богдана приехала в Соединенные Штаты, чтобы урегулировать споры с мужем. Ее арестовали и с тех пор содержали под стражей. Под давлением следствия россиянка согласилась вывезти детей в США, но не сделала этого. Российский суд назначил родственницу Богданы Осиповой опекуном детей.