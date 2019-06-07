Шахматы. Грищук проиграл Карлсену на турнире в Норвегии

В норвежском Ставангере проходит международный шахматный турнир, в третьем туре которого российский гроссмейстер Александр Грищук проводил партию против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Встреча завершилась поражением россиянина.

Встреча между шахматистами завершилась поражением Грищука на 34 ходу. Российский гроссмейстер проводил партию черными фигурами. После трех туров у него один балл, с которым он замыкает таблицу. Карлсен с пятью очками возглавляет таблицу.