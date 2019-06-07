РПЛ опубликовала календарь сезона 2019/20

Российская премьер-лига представила календарь предстоящего сезона в турнире. Футбольный сезон в России начнется 6 июля матчем за Суперкубок страны между "Зенитом" и "Локомотивом". Стартовый тур чемпионата России состоится неделю спустя – 14 июля.

В первом туре действующий чемпион страны "Зенит" на своем поле проэкзаменует новичка РПЛ – "Тамбов". Еще один выходец из ФНЛ "Сочи" дебютирует в РПЛ гостевой встречей против "Спартака".

Первым центральным матчем в чемпионате станет поединок третьего тура между ЦСКА и "Локомотивом". В следующем туре обращает на себя внимание матч "Спартака" и "Динамо". В шестом туре тот же "Спартак" сыграет дерби с ЦСКА.

С полным календарем российской премьер-лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Отметим, что на зимний перерыв команды уйдут восьмого декабря, когда сыграют 19 тур. Возобновится чемпионат первого марта. Заключительный тур намечен на 17 мая.