РПЛ опубликовала календарь сезона 2019/20
Российская премьер-лига представила календарь предстоящего сезона в турнире. Футбольный сезон в России начнется 6 июля матчем за Суперкубок страны между "Зенитом" и "Локомотивом". Стартовый тур чемпионата России состоится неделю спустя – 14 июля.
В первом туре действующий чемпион страны "Зенит" на своем поле проэкзаменует новичка РПЛ – "Тамбов". Еще один выходец из ФНЛ "Сочи" дебютирует в РПЛ гостевой встречей против "Спартака".
Первым центральным матчем в чемпионате станет поединок третьего тура между ЦСКА и "Локомотивом". В следующем туре обращает на себя внимание матч "Спартака" и "Динамо". В шестом туре тот же "Спартак" сыграет дерби с ЦСКА.
С полным календарем российской премьер-лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Отметим, что на зимний перерыв команды уйдут восьмого декабря, когда сыграют 19 тур. Возобновится чемпионат первого марта. Заключительный тур намечен на 17 мая.
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