Порошенко "абсолютно серьезно" похвалил Зеленского за визит в Брюссель

Экс-президент Украины Петр Порошенко похвалил своего преемника Владимира Зеленского за речь, произнесенную в Брюсселе. Он отметил, что одобряет действия Зеленского "абсолютно серьезно" и особенно доволен его словами о приверженности НАТО.

Порошенко заявил, что речь, произнесенная Зеленским, "родилась в его офисе", передает РИА Новости. Он сделал это заявление в связи с недавним скандалом из-за того, что речь Зеленского сильно напоминала его речь. "Я очень ценю, что Украина говорит на одном языке", — заявил Порошенко.

Скандал был спровоцирован пресс-секретарем Порошенко, который обвинил Зеленского в плагиате из-за фразы, сказанной им на брифинге с главой Евросовета Дональдом Туском. Зеленский на этой встрече сказал: "Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта". Из-за обвинений в плагиате было начато служебное расследование.