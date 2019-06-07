Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне"

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в текущее трансферное окно может подписать контракт с испанской "Барселоной". Накануне он завершил свои выступления за французский "Пари Сен-Жермен".

Руководство каталонцев рассматривает 41-летнего Буффона в качестве запасного голкипера, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио. О сроках предполагаемого контракта не сообщается.

Напомним, что Буффон год назад покинул туринский "Ювентус", в котором выступал на протяжении 17 лет и стал игроком "ПСЖ". Его контракт действовал один год с возможной опцией продления соглашения еще на год. Однако боссы парижан не стали пользоваться возможностью.

За год выступлений в Париже Буффон провел 25 встреч, в которых пропустил 25 голов. В составе "ПСЖ" он завоевал титул чемпиона Франции.