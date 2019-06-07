У острова Русский затонул катер с пассажирами

Во Владивостоке у острова Русский затонул катер с четырьмя пассажирами. Троих удалось спасти, еще одного ищут спасатели.

ЧП произошло что в районе острова Уши в бухте Новик, уточняет РИА Новости. Двоих пассажиров сняли с затонувшего судна, еще один был найден на берегу острова Русский. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.