Защита Богданы Осиповой будет подавать апелляцию на приговор суда США

Адвокаты гражданки РФ Богданы Осиповой планируют в ближайшее время подавать апелляцию на приговор федерального окружного суда города Уичито (штат Канзас, США), который приговорил Осипову в семи годам тюрьмы за вымогательство, а также за похищение и вывоз собственных детей за пределы США. Об этом СМИ сообщила профессор Университета имени Вашингтона в Сент-Луисе, соучредитель общественной группы поддержки обвиняемой Татьяна Якушева.

"Адвокат сказал, что обязательно будет подавать на апелляцию", — цитирует слова Якушевой ТАСС.

Ранее Богдану Осипову приговорили к семи годам тюрьмы в США за вывоз общих с бывшим супругом, американским гражданином, детей за пределы Соединенных Штатов и за вымогательство.

Осипова уже отбыла под арестом четверть наказания, так как ее арестовали в сентябре 2017 года. Отбывать срок россиянке предстоит в тюрьме штата Коннектикут, куда она будет переведена в течение двух недель после оглашения приговора.