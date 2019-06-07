Футбольный "Оренбург" рискует переехать в Самару

Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару. Это связано с тем, что домашний стадион клуба "Газовик" не прошел лицензирование РПЛ.

Арена оренбуржцев не соответствует регламенту лиги, вмещая 7,5 тысяч человек. Как сообщает Спортс.Ru, минувший сезон "Оренбургу" разрешили провести на "Газовике" после обещания расширить арену до 12 тысяч человек, но этого сделано не было.

Теперь же "Оренбург" может обосноваться на "Самара-Арене". Ранее опубликованный календарь предстоящего сезона премьер-лиги был составлен таким образом, чтобы игры "Оренбурга" и самарских "Крыльев Советов" не пересекались.