Владимир Соловьев поймал украинского эксперта Ковтуна на лжи и некомпетентности

Украинский эксперт Вячеслав Ковтун попался на лжи в эфире авторской передачи Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1". На чистую воду его вывели сам ведущий и другие участники "Вечера с Владимиром Соловьевым".

Речь шла об обстреле мечети в Донбассе во время Ураза-Байрама. Ковтун доказывал непричастность к этому украинских силовиков. Ранее в ДНР сообщали о том, что мечеть, в которой находились 70 человек, обстреляли украинские военные.

Ковтун пытался доказать непричастность украинских силовиков к обстрелу, указывая на то, что мечеть находится в 15 километрах от линии соприкосновения, тогда как украинские минометы стреляют только на три километра. Но политолог Владимир Корнилов, также участвовавший в передаче, уточнил, что мечеть находится в 2,5 километрах от расположения сил ВСУ. Он пояснил, что Ковтун указывает на карте не на ту мечеть. В ответ эксперт стал показывать на телефоне карты Google, уверяя теперь, что расстояние до мечети составляет 5,7 километра.

Соловьев, вмешавшийся в прения, обнаружил, что украинский эксперт измерял расстояние до мечети по автотрассе. Снаряды не летают по автомобильной дороге, напомнил ведущий Ковтуну. Аудитория встретила замечание смехом. "У этого человека миномет стреляет боеприпасами, которые летят к цели, петляя вдоль дорог!" – сказал ведущий. Также Соловьев выразил сомнения в том, что Ковтун служил в армии и был минометчиком, так как он показал свою некомпетентность при обсуждении обстрела мечети. Украинский эксперт продолжил настаивать на своей правоте, ссылаясь на то, что в мечети никто не погиб.