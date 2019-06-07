СМИ: новейший авианосец США оказался несовместим с истребителями F-35

Конгресс Соединенных Штатов Америки может запретить эксплуатацию новейшего авианосца CVN-79 John F. Kennedy. Об этом сообщило издание The Drive.

Это связано с тем, что американские истребители пятого поколения F-35С, которые предназначены для размещения на авианосцах, не могут взлетать с CVN-79 John F. Kennedy.

Проблема заключается в том, что из-за несовместимости с текущими версиями электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и аэрофинишера AAG (Advanced Arresting Gear) F-35С не могут взлетать и приземляться на палубу авианосца.

В настоящее время EMALS не может разогнать F-35 до необходимой скорости, передает РИА Новости. За время проведения испытаний с авианосца удалось взлететь лишь самолетам EA-19G Growler и /A-18 Super Hornet.

Конгресс США рассматривает целесообразность эксплуатации авианосца в связи с проблемами размещения самолетов, которые не смогут взлетать с его борта минимум до 2027 года, а также с неспособностью авианосца выполнять базовые функции.

В проект оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки внесен пункт о возможной приостановке программы строительства авианосцев класса Ford, пока не будет доказано, что истребители F-35C могут с него взлетать.

Первый авианосец класса Ford — CVN-78 Gerald R. Ford – обошелся США в 12,9 миллиарда долларов. Он был заложен в 2009 году и передан флоту в 2017 году.

Пентагон планирует строительство 10-12 авианосцев класса Ford. Как ожидается, первые корабли поступят на вооружение до 2027 года.