Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США переносятся на 14 июня

Слушания в лондонском суде по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США перенесены на 14 июня. Об этом сообщает WikiLeaks в заявлении, опубликованном в Twitter.

Как уточняется, слушания пройдут в магистратском суде района Белмарш в Лондоне. О причинах переноса заседания ничего не сообщается.

Ранее WikiLeaks сообщала, что Джулиан Ассанж переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш, где он содержится после задержания в связи с ухудшением состояния здоровья.

С июня 2012 года Джулиан Ассанж, обвиненный в 2010 году в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, боясь экстрадиции в Швецию. Утром 11 апреля текущего года он был задержан по ордерам США и Швеции. Лондонский суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы, напоминает РИА Новости. Слушания по вопросы экстрадиции Ассанжа в США начались 2 мая. Главный вопрос процесса – решение, кому выдавать Ассанжа: Соединенным Штатам или Швеции.