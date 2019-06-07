Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019

Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума. Ожидается выступление Владимира Путина. Планируется, что президент в своей речи остановится на проблемах мировой экономики и политики, а также расскажет о реализуемых в России национальных проектах.

В пленарной сессии будут участвовать Генсек ООН Антониу Гуттериш и лидеры некоторых европейских государств, сообщает телеканал "Россия 24". Одним из главных спикеров заседания станет председатель КНР Си Цзинпин, который находится в России с государственным визитом. Кроме того, с лидером Китая у Владимира Путина незадолго до заседания пройдет встреча в рамках энергетического форума.