"Сент-Луис" вышел вперед в серии Кубка Стэнли против "Бостона"

За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз". В пятом поединке противостояния "блюзмены" добились победы благодаря минимальной победе со счетом 2:1.

Хоккеисты "Сент-Луиса" открыли счет в самом начале второго периода после того, как ворота хозяев поразил Райан О'Райлли. Он же способствовал организации второго гола – на 51 минуте матча он стал ассистентом Дэвида Перрона.

Однако "Брюинз" не сдался и на 54 минуте Джейк Дебраск сократил отставание от соперников. Но сравнять счет им не удалось – не помогло даже большинство за счет снятия вратаря с игры. "Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2.

Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.

Шестой матч серии состоится 10 июня.