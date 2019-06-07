Новый дальний бомбардировщик Ту-22М3М - "неприятный сюрприз" для ВМС США

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал российский модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М "неприятным сюрпризом" для ВМС США.

Благодаря программе Минобороны, предполагающей совершенствование аэродромов и военных баз, география применения бомбардировщика существенно расширится, сообщил эксперт. Так, в Крыму завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы аэродрома Бельбек. Из-за действий американского флота самолеты особенно важно разместить на полуострове, подчеркнул Кнутов. Эсминцы ВМС США, регулярно заходящие в Черное море, смогут встретить "неприятный сюрприз" в виде Ту-22М3М.

Ту-22М3М был представлен в Казани в августе 2018 года. Машина поступит в ВКС РФ в 2021 году, передает РИА Новости.