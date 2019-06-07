Бокс. Гассиев дебютирует в супертяжелом весе против Давейко

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев проведет свой первый бой в супертяжелом весе против американского боксера Джои Давейко. Дебютный поединок в новой для россиянина весовой категории состоится 27 июля в Техасе.

Однако имя Давейко еще не утверждено. Информацию об американце сообщил журналист-обозреватель ESPN Стив Ким, пишет Чемпионат.Com. Первый бой Гассиева в супертяже состоится в рамках турнира, главным боем которого станет поединок полусреднего веса между чемпионом мира по версии WBO Морисом Хукером и чемпионом мира по версии WBC Карлосом Рамиресом.

Напомним, что в активе Гассиева 26 побед, 19 из которых нокаутом, и одно поражение. Давейко же из 30 проведенных боев победил в 19 при семи поражениях и четырех ничьих.