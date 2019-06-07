Затопление прогулочного катера в Будапеште: число жертв увеличилось до 19 человек

Число погибших в результате затопления прогулочного туристического судна на реке Дунай увеличилось до 19 человек. Такие данные сообщает Associated Press, ссылаясь на венгерских правоохранителей.

Ранее СМИ сообщали о 15 погибших в результате ЧП.

К настоящему времени обнаружены тела четырех жертв крушения. Пока не удается найти восемь туристов из Южной Кореи и одного члена экипажа судна из Венгрии.

Водолазы готовят затонувший катер к подъему со дна Дуная. Планируется завершить подготовку к пятнице. Поднимать судно будет огромный плавучий кран, который пока стоит в Северном Будапеште.

29 мая прогулочный катер "Русалка" затонул в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии, столкнувшись с теплоходом Viking Sygin. В момент крушения на борту катера находились 35 человек – двое членов экипажа и 33 туриста из Южной Кореи. Семь человек удалось спасти, сообщает агентство "Интерфакс".

В связи с аварией с катером центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал на один месяц 64-летнего украинского капитана теплохода Viking Sygin.