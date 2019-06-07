Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне". Чемпионы Испании готовы предложить 41-летнему голкиперу годичный контракт.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Барса" заинтересована в приглашении Буффона в качестве второго вратаря. Голландец Яспер Силессен покидает команду, и чемпионам Испании нужен дублёр Марка-Андре тер Стегена. Сам Буффон пока никак не отреагировал на информацию о своем возможном переходе в "Барселону".

В среду Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из "Пари Сен-Жермен". Итальянец отыграл в "ПСЖ" один год и стал чемпионом Франции.