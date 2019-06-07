Новости Спорт

Все видео этой рубрики
7 июня 201907:59

Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне"

EPA

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне". Чемпионы Испании готовы предложить 41-летнему голкиперу годичный контракт.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Барса" заинтересована в приглашении Буффона в качестве второго вратаря. Голландец Яспер Силессен покидает команду, и чемпионам Испании нужен дублёр Марка-Андре тер Стегена. Сам Буффон пока никак не отреагировал на информацию о своем возможном переходе в "Барселону".

В среду Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из "Пари Сен-Жермен". Итальянец отыграл в "ПСЖ" один год и стал чемпионом Франции.

Сейчас

03:55

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на востоке Ливии

03:28

У острова Русский затонул катер с пассажирами

23:26

Маргарита Симоньян попала в больницу

20:24

В Дубае туристический автобус попал в аварию: 15 погибших

18:00

Папа Римский изменил "Отче наш"

17:04

Убийство спецназовца: ни один из фигурантов дела не признал вину

15:14

Самолет вернулся в Домодедово из-за проблем с гидравликой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019

2 часа назад
Генконсульство РФ в США будет добиваться пересмотра решения по делу Осиповой

Генконсульство РФ в США будет добиваться пересмотра решения по делу Осиповой

1 час назад
Трамп: отношения США и России испортило расследование спецпрокурора Мюллера

Трамп: отношения США и России испортило расследование спецпрокурора Мюллера

1 час назад

Трансляции

08:30

ПМЭФ-2019. Деловой завтрак Сбербанка
10:00

ПМЭФ-2019. Инвестиции в будущее России: как сделать нацпроекты привлекательными для инвесторов
12:00

ПМЭФ-2019. Инструменты участия бизнеса в проектах национального развития
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США переносятся на 14 июня

Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США переносятся на 14 июня

2 часа назад
"Сент-Луис" вышел вперед в серии Кубка Стэнли против "Бостона"

"Сент-Луис" вышел вперед в серии Кубка Стэнли против "Бостона"

1 час назад
Маргарита Симоньян попала в больницу

Маргарита Симоньян попала в больницу

8 часов назад
После отравления "Кротом" врачам пришлось ввести Алибасова в медикаментозный сон

После отравления "Кротом" врачам пришлось ввести Алибасова в медикаментозный сон

6 часов назад
Порошенко "абсолютно серьезно" похвалил Зеленского за визит в Брюссель

Порошенко "абсолютно серьезно" похвалил Зеленского за визит в Брюссель

6 часов назад
Французская газета "нашла" очередного "русского шпиона"

Французская газета "нашла" очередного "русского шпиона"

7 часов назад
Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

7 часов назад
Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова

Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова

14 часов назад
СМИ: новейший авианосец США оказался несовместим с истребителями F-35

СМИ: новейший авианосец США оказался несовместим с истребителями F-35

2 часа назад
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

18 часов назад
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
Бокс. Гассиев дебютирует в супертяжелом весе против Давейко

Бокс. Гассиев дебютирует в супертяжелом весе против Давейко

1 час назад
США "наказали" Анкару за С-400 и отказались брать на обучение турецких пилотов

США "наказали" Анкару за С-400 и отказались брать на обучение турецких пилотов

1 час назад
Правительство примет меры по условиям для бизнеса до введения регуляторной гильотины

Правительство примет меры по условиям для бизнеса до введения регуляторной гильотины

1 час назад
Бойцы сирийской армии отбили атаку террористов на вертолетную базу

Бойцы сирийской армии отбили атаку террористов на вертолетную базу

2 часа назад
Герман Греф о закредитованности россиян и перспективах торговой войны США и КНР

Герман Греф о закредитованности россиян и перспективах торговой войны США и КНР

2 часа назад
Футбольный "Оренбург" рискует переехать в Самару

Футбольный "Оренбург" рискует переехать в Самару

3 часа назад
Владимир Соловьев поймал украинского эксперта Ковтуна на лжи и некомпетентности

Владимир Соловьев поймал украинского эксперта Ковтуна на лжи и некомпетентности

3 часа назад
Даниил Квят на Гран-при Канады повторит рекорд Toro Rosso

Даниил Квят на Гран-при Канады повторит рекорд Toro Rosso

3 часа назад
Павел Дуров решил отказаться от еды на месяц ради новых идей для мессенджера

Павел Дуров решил отказаться от еды на месяц ради новых идей для мессенджера

4 часа назад
ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на востоке Ливии

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на востоке Ливии

4 часа назад
У острова Русский затонул катер с пассажирами

У острова Русский затонул катер с пассажирами

4 часа назад
Дублинцы в насмешку над президентом США запустили в небо "Малыша-Трампа"

Дублинцы в насмешку над президентом США запустили в небо "Малыша-Трампа"

5 часов назад
РПЛ опубликовала календарь сезона 2019/20

РПЛ опубликовала календарь сезона 2019/20

6 часов назад
Верховный суд Крыма вынес приговор украинскому шпиону

Верховный суд Крыма вынес приговор украинскому шпиону

6 часов назад
Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и торговле

Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и торговле

6 часов назад
Лидеры России и Китая посетили "Аврору" и Эрмитаж

Лидеры России и Китая посетили "Аврору" и Эрмитаж

7 часов назад
Кто виновен в разрастании экономического кризиса в Турции?

Кто виновен в разрастании экономического кризиса в Турции?

7 часов назад
Пляжный "Локомотив" выиграл Кубок вызова, обыграв ЦСКА

Пляжный "Локомотив" выиграл Кубок вызова, обыграв ЦСКА

7 часов назад
В Калмыкии полицейские убили предпринимательницу и спрятали ее тело в трубе

В Калмыкии полицейские убили предпринимательницу и спрятали ее тело в трубе

7 часов назад
Экс-спартаковец Промес вывел Нидерланды в финал Лиги наций

Экс-спартаковец Промес вывел Нидерланды в финал Лиги наций

7 часов назад
Перед крупными учениями на Балтике самолеты НАТО проводят разведку у границ РФ

Перед крупными учениями на Балтике самолеты НАТО проводят разведку у границ РФ

9 часов назад
Жилище пушкинских книг

Жилище пушкинских книг

14 часов назад
Популярная онлайн-игра делает людей счастливее в отличие от социальных сетей

Популярная онлайн-игра делает людей счастливее в отличие от социальных сетей

19 часов назад
Древние рецепты: в Китае пили алкоголь уже в каменном веке

Древние рецепты: в Китае пили алкоголь уже в каменном веке

20 часов назад
Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

21 час назад