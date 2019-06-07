Москва готова побить 30-летний рекорд по жаре

Самым жарким в Москве за 30 лет может стать 7 июня. Российская столица готова побить рекорд по жаре 1988 года. Тогда воздух прогревался до 32,7 градуса. На этот раз прогноз от Центра ФОБОС такой: облачно, без осадков. Температура ожидается в диапазоне от 30 до 32 градусов.

А как же рекорд? "Маловероятно, но можем побить", — обнадеживает метеоролог Александр Синенков.

По прогнозам Центра ФОБОС, ветер будет от 1 до 6 метров в секунду, а атмосферное давление будет держаться на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

Сегодня, как и в любой другой день до 30 июня, москвичи могут бесплатно измерить давление в многофункциональных центрах "Мои документы". Эта акция стартовала с 17 мая и была приурочена к Всемирному дню борьбы с гипертонией. Планировалось, что она продлится до 24 мая. Давление померили 80 тысяч человек, констатировала замглавы департамента здравоохранения Москвы Елены Громовой. Поэтому было решено продлить акцию до конца июня. Сотрудники МФЦ "Мои документы" проводят прием с 8 до 20 часов ежедневно.