Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам

На завтрак к пандам пригласил посетителей Московский зоопарк. Две большие панды Диндин и Жуи – два новосела зоосада в российской столице. Они приехали из КНР. Планируется, что они проведут в Москве 15 лет. Если у них появятся маленькие бамбуковые медвежата, то после того, как детеныши достигнут четырехлетнего возраста, они должны будут вернуться на историческую родину в Китай.

Двухлетняя самка Диндин и трехлетний самец Жуи – посланники дружбы. Москва и Пекин отмечают в 2019 году 70 лет современных дипломатических отношений, напоминает РИА Новости. Панда занимает особое положение в дипломатии Китая. Традицию отправки животных в разные страны иногда даже называют дипломатией панд. Сейчас в программе разведения и содержания панд участвуют 19 стран.

Приехавшие в Москву животные уже готовы к встрече с публикой. Навестить бамбуковых медведей можно в павильоне "Фауна Китая" без предварительной регистрации по утрам ежедневно с 8 до 10 часов. Дополнительных билетов покупать не нужно. Сеансы просмотра получасовые. Одна группа включает до 200 человек.

В утренние часы панды наиболее активны. После пробуждения они умываются. Завтракают свежими побегами бамбука, которые им доставляют самолетом из Китая, а также играют и выполняют задания.

А вот посмотреть на панд с 10 часов до 21 часа можно уже только по предварительной записи на официальном сайте зоопарка и у специальной стойки на подходе к павильону, где содержатся животные.

"Мы надеемся, что благодаря специальному режиму удастся избежать столпотворения в павильоне и, что самое важное, защитить животных от лишнего стресса", — пояснила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.