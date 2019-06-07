SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.

Как следует из онлайн-табло аэропорта, Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из Кольцова в 10:25, но вылет перенесен на 15:30 по московскому времени.

По информации пресс-службы авиакомпании, у самолета обнаружены технические неисправности.

Авиакомпания "Ямал" — главный перевозчик в ЯНАО, выполняющий регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. В парке авиакомпании преимущественно самолеты Sukhoi Superjet 100, а также Airbus A320-200, 321 и Canadair CL-600.