"Севилья" не хочет отпускать Промеса

Голландский нападающий Квинси Промес, скорее всего, останется в "Севилье". Новое руководство испанской команды видит Квинси игроком основного состава.

В прошлом сезоне голландец не смог заиграть в "Севилье" и довольствовался выходами на замену. Существовал вариант возвращения Промеса в "Спартак". Сам Квинси был бы рад подобному повороту событий. Но возвращение в Россию бывшег лидера красно-белых может не состояться.

Рамон Мончи, вернувшийся на пост спортивного директора "Севильи", сообщил, что видит Промеса игроком стартового состава "Севильи". Новый тренер андалусийцев Юлен Лопетеги также считает нецелесообразным расставание с голландским легионером.