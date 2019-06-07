Новости Спорт

Все видео этой рубрики
7 июня 201909:54

Неймар может покинуть "ПСЖ"

EPA

"Пари Сен-Жермен" готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром. Инициатива исходит от главного тренера парижан Томаса Тухеля.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Тухель устал от Неймара. Немецкому тренеру не нравится не только подверженность бразильца травмам. Неймар высокомерно ведет себя с товарищами по команде, часто выступает зачинщиком конфликтов. Крме того, постоянно возникают слухе о скором уходе нападающего то в "Реал", то в "Бразилию". По мнению Тухеля, такая обстановка не способствует рабочей атмосфере внутри "ПСЖ".

Поэтому тренер не будет возражать, если Неймар будет продан ближайшим летом. При этом Тухель не ставит под сомнение талант бразильского нападающего. В прошлом сезоне Неймар сыграл в составе чемпионов Франции 28 матчей, в которых он забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач.

Сейчас

09:21

SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

03:55

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на востоке Ливии

03:28

У острова Русский затонул катер с пассажирами

23:26

Маргарита Симоньян попала в больницу

20:24

В Дубае туристический автобус попал в аварию: 15 погибших

18:00

Папа Римский изменил "Отче наш"

17:04

Убийство спецназовца: ни один из фигурантов дела не признал вину

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019

3 часа назад
Генконсульство РФ в США будет добиваться пересмотра решения по делу Осиповой

Генконсульство РФ в США будет добиваться пересмотра решения по делу Осиповой

3 часа назад
Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам

Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам

48 минут назад

Трансляции

ПМЭФ-2019. Деловой завтрак Сбербанка
10:00

ПМЭФ-2019. Инвестиции в будущее России: как сделать нацпроекты привлекательными для инвесторов
12:00

ПМЭФ-2019. Инструменты участия бизнеса в проектах национального развития
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Есть ли жизнь после Терезы Мэй: 11 претендентов на замену

Есть ли жизнь после Терезы Мэй: 11 претендентов на замену

43 минуты назад
Москва готова побить 30-летний рекорд по жаре

Москва готова побить 30-летний рекорд по жаре

46 минут назад
Маргарита Симоньян попала в больницу

Маргарита Симоньян попала в больницу

10 часов назад
После отравления "Кротом" врачам пришлось ввести Алибасова в медикаментозный сон

После отравления "Кротом" врачам пришлось ввести Алибасова в медикаментозный сон

7 часов назад
СМИ: новейший авианосец США оказался несовместим с истребителями F-35

СМИ: новейший авианосец США оказался несовместим с истребителями F-35

4 часа назад
Французская газета "нашла" очередного "русского шпиона"

Французская газета "нашла" очередного "русского шпиона"

9 часов назад
Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова

Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова

15 часов назад
Трамп: отношения США и России испортило расследование спецпрокурора Мюллера

Трамп: отношения США и России испортило расследование спецпрокурора Мюллера

3 часа назад
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

20 часов назад
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

30 минут назад
Затопление прогулочного катера в Будапеште: число жертв увеличилось до 19 человек

Затопление прогулочного катера в Будапеште: число жертв увеличилось до 19 человек

2 часа назад
Новый дальний бомбардировщик Ту-22М3М - "неприятный сюрприз" для ВМС США

Новый дальний бомбардировщик Ту-22М3М - "неприятный сюрприз" для ВМС США

2 часа назад
Бокс. Гассиев дебютирует в супертяжелом весе против Давейко

Бокс. Гассиев дебютирует в супертяжелом весе против Давейко

2 часа назад
США "наказали" Анкару за С-400 и отказались брать на обучение турецких пилотов

США "наказали" Анкару за С-400 и отказались брать на обучение турецких пилотов

3 часа назад
Правительство примет меры по условиям для бизнеса до введения регуляторной гильотины

Правительство примет меры по условиям для бизнеса до введения регуляторной гильотины

3 часа назад
"Сент-Луис" вышел вперед в серии Кубка Стэнли против "Бостона"

"Сент-Луис" вышел вперед в серии Кубка Стэнли против "Бостона"

3 часа назад
Бойцы сирийской армии отбили атаку террористов на вертолетную базу

Бойцы сирийской армии отбили атаку террористов на вертолетную базу

4 часа назад
Герман Греф о закредитованности россиян и перспективах торговой войны США и КНР

Герман Греф о закредитованности россиян и перспективах торговой войны США и КНР

4 часа назад
Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США переносятся на 14 июня

Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США переносятся на 14 июня

4 часа назад
Футбольный "Оренбург" рискует переехать в Самару

Футбольный "Оренбург" рискует переехать в Самару

4 часа назад
Владимир Соловьев поймал украинского эксперта Ковтуна на лжи и некомпетентности

Владимир Соловьев поймал украинского эксперта Ковтуна на лжи и некомпетентности

5 часов назад
Даниил Квят на Гран-при Канады повторит рекорд Toro Rosso

Даниил Квят на Гран-при Канады повторит рекорд Toro Rosso

5 часов назад
Павел Дуров решил отказаться от еды на месяц ради новых идей для мессенджера

Павел Дуров решил отказаться от еды на месяц ради новых идей для мессенджера

5 часов назад
ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на востоке Ливии

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на востоке Ливии

6 часов назад
У острова Русский затонул катер с пассажирами

У острова Русский затонул катер с пассажирами

6 часов назад
Дублинцы в насмешку над президентом США запустили в небо "Малыша-Трампа"

Дублинцы в насмешку над президентом США запустили в небо "Малыша-Трампа"

7 часов назад
РПЛ опубликовала календарь сезона 2019/20

РПЛ опубликовала календарь сезона 2019/20

8 часов назад
Порошенко "абсолютно серьезно" похвалил Зеленского за визит в Брюссель

Порошенко "абсолютно серьезно" похвалил Зеленского за визит в Брюссель

8 часов назад
Верховный суд Крыма вынес приговор украинскому шпиону

Верховный суд Крыма вынес приговор украинскому шпиону

8 часов назад
Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и торговле

Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и торговле

8 часов назад
Лидеры России и Китая посетили "Аврору" и Эрмитаж

Лидеры России и Китая посетили "Аврору" и Эрмитаж

8 часов назад
Кто виновен в разрастании экономического кризиса в Турции?

Кто виновен в разрастании экономического кризиса в Турции?

9 часов назад
Пляжный "Локомотив" выиграл Кубок вызова, обыграв ЦСКА

Пляжный "Локомотив" выиграл Кубок вызова, обыграв ЦСКА

9 часов назад
В Калмыкии полицейские убили предпринимательницу и спрятали ее тело в трубе

В Калмыкии полицейские убили предпринимательницу и спрятали ее тело в трубе

9 часов назад
Экс-спартаковец Промес вывел Нидерланды в финал Лиги наций

Экс-спартаковец Промес вывел Нидерланды в финал Лиги наций

9 часов назад
Жилище пушкинских книг

Жилище пушкинских книг

16 часов назад
Популярная онлайн-игра делает людей счастливее в отличие от социальных сетей

Популярная онлайн-игра делает людей счастливее в отличие от социальных сетей

21 час назад
Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

23 часа назад