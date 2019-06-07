Неймар может покинуть "ПСЖ"

"Пари Сен-Жермен" готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром. Инициатива исходит от главного тренера парижан Томаса Тухеля.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Тухель устал от Неймара. Немецкому тренеру не нравится не только подверженность бразильца травмам. Неймар высокомерно ведет себя с товарищами по команде, часто выступает зачинщиком конфликтов. Крме того, постоянно возникают слухе о скором уходе нападающего то в "Реал", то в "Бразилию". По мнению Тухеля, такая обстановка не способствует рабочей атмосфере внутри "ПСЖ".

Поэтому тренер не будет возражать, если Неймар будет продан ближайшим летом. При этом Тухель не ставит под сомнение талант бразильского нападающего. В прошлом сезоне Неймар сыграл в составе чемпионов Франции 28 матчей, в которых он забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач.