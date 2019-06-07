"Без пропуска": на Камчатке медведь через КПП прошел на территорию аэропорта

Молодой медведь наведался в аэропорт Петропавловска-Камчатского, на глазах у изумленных охранников пройдя через контрольно-пропускной пункт. Камера наблюдения зафиксировала нарушителя.

Хищника заметили около половины шестого утра 7 июня на въезде в воздушную гавань Елизово. На кадрах видно, как косолапый спокойно проходит под шлагбаумами и устремляется в сторону взлетно-посадочной полосы. Позже он через служебную автостоянку покинул аэропорт и направился в сторону АЗС.

"Мы призываем жителей и гостей края соблюдать меры осторожности", — цитирует "Кам 24" сообщение администрации.

С начала этого года на Камчатке медведи убили уже двух человек.