Крейсер США чуть не столкнулся с российским кораблем в Восточно-Китайском море

В Восточно-Китайском море американский крейсер Chancellorsville едва не столкнулся с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов", передает РИА Новости.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота, в 6​:35 по московскому времени в юго-восточной части Восточно-Китайского моря во время движения параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля, внезапно изменив направление движения.

Чтобы предотвратить столкновение, экипажу БПК "Адмирал Виноградов" пришлось совершить экстренное маневрирование. "На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", — сообщает пресс-служба ТОФ.