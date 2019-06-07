Оригинальное весло 12-13 веков обнаружено при раскопках под Козельском. Об этом сообщает ГТРК "Калуга".

Калужские археологи работают вокруг древнего города почти тридцать лет. В результате удалось найти множество интересных и поистине уникальных артефактов. Теперь все они находятся в краеведческом музее. Здесь собрана богатая коллекция, которая рассказывает о жизни наших предков на территории края.

Найденное весло вызвало особый интерес, особенно то, как оно могло так хорошо сохраниться. Как пояснил археолог Игорь Болдин, всё дело в условиях хранения. Весло находилось во влажных слоях, это создало эффект консервации. По словам историков, вполне возможно, весло пережило нашествие войска Батыя. Как известно, в 1238 году военачальник Субудай в течение семи недель осаждал Козельск. В результате город пал, все его жители были уничтожены.