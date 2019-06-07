В Ярославской области задержана банда наркоторговцев

В Ярославской области раскрыта банда наркоторговцев. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия". В преступную группировку входило пятнадцать человек, в том числе четыре женщины. Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали всех участников.

В результате следственных мероприятий удалось выяснить, что подозреваемые занимались сбытом наркотических средств в особо крупном размере. Распространялись наркотики через интернет-магазины. В рамках расследования следователи провели множество различных экспертиз. Они легли в основу уголовного дела объемом в 56 томов. Кроме того, у задержанных изъяли более двух килограммов запрещенных веществ.

Теперь делом займется суд. Возможный срок, который могут получить наркоторговцы, — лишение свободы до десяти лет, а также денежные штрафы до трех миллионов рублей.