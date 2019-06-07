Фелипе Коутиньо хочет уйти из "Барселоны"

Бразильский полузащитник Фелипе Коутиньо изъявил желание уйти из "Барселоны" 26-летний футболист недоволен своей ролью в клубе.

Коутиньо пришел в "Барселоне" зимой 2018 из "Ливерпуля", где был одним из лидеров. Но в новой команде Фелипе так и не смог заиграть. В прошлом сезоне бразилец забил 11 мячей в 54 матчах. Но ключевым игроком "Барсы" он так и не стал.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Фелипе Коутиньо хотел бы покинуть "Барселону". Клуб же может продать футболиста не менее, чем за 100 миллионов евро.