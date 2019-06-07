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ПМЭФ-2019 10 минут назад

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7 июня 201911:24

Артем Аветисян: в дело Калви вмешалась травля СМИ

Директор направления "Новый бизнес" Артем Аветисян на Петербургском экономическом форуме прокомментировал уголовное дело против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. По его словам, во многом виновата "травля СМИ".

В интервью телеканалу "Россия 24" Артем Аветисян призвал в деле Калви дождаться решения суда. По его мнению, все точки над i расставит время.

Артем Аветисян – акционер "Восточного" банка, основной пакет акций которого принадлежит фонду Baring Vostok. Показания акционеров Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Следствие утверждает, что Калви и его партнеры под видом сделки с акциями в 2017 году похитили из банка "Восточный" около 2,5 миллиарда рублей.

В феврале 2019 года основатель фонда Майкл Калви был задержан по подозрению в мошенничестве. Басманный суд Москвы отправил американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка в СИЗО. Позже Калви и экс-управляющий банком "Восточный" Алексей Кордичев был переведен под домашний арест. При этом остальные фигуранты дела остались в следственном изоляторе.

Появится ли Майкл Калви на Петербургском международном экономическом форуме? Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову об этом ничего не известно.

По мнению выступившего на форуме бизнес-омбудсмена Бориса Титова, давшие показания на Калви акционеры банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян игнорируют принципы корпоративной этики. Использовать уголовно-процессуальные методы при решении корпоративных споров недопустимо, подчеркнул Титов. Если же нормы корпоративной этики Юсупова и Аветисян не волнуют, то они, по мнению российского бизнес-омбудсмена, должны выбыть из предпринимательского сообщества.

"Мы как корпоративное сообщество должны выразить свое отношение к нарушению корпоративной этики. С такими людьми руки жать нельзя", — подчеркнул Борис Титов.

Показания на финансиста также дал заместитель председателя правления банка Константин Рогов. Из показаний следует, что Калви с сообщниками организовал схему, по которой подконтрольное им "Первое коллекторское агентство" (ПКБ) в счет долга на 2,5 миллиарда рублей перед "Восточным" уступило банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Перед сделкой бумаги IFTG оценивались в 3 миллиарда рублей, однако проведенная следствием через кипрскую компанию экспертиза дала другую оценку стоимости бумаг — 600 тысяч рублей.

Гражданин США Майк Калви считает обвинения в свой адрес ложью и связывает их с внутрикорпоративным конфликтом акционеров "Восточного". Дело Калви обсуждалось на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Телеканал "Россия 24" ведет с него регулярные трансляции.

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