Погода выходных: жара угрожает новыми рекордами

В выходные жара в Центральной России не только сохранится, но и немного усилится. Из субтропиков продолжит поступать теплый воздух, а солнечные лучи в полдень с лихвой будут компенсировать ночное выхолаживание.

По прогнозу синоптиков, в Москве будет солнечно, осадков не ожидается, температура днем в субботу +30, +32, в воскресенье до +33 градусов.

В Санкт-Петербурге пройдут грозовые дожди, в субботу сохранится жара, +29, +31, а в воскресенье температура понизится до +23,+25 градусов.

На Русском Севере тоже жара, небольшие осадки ожидаются только в Заполярье. В Мурманске в субботу +22, +24, в воскресенье +4, +9, в Нарьян-Маре около +10°. В Архангельске и Вологде около +30, в Сыктывкаре около +25.

В большинстве регионов Черноземья пройдут послеполуденные кратковременные грозовые ливни. В Белгороде, Курске, Воронеже и Липецке +25…+27°.

В Поволжье солнечно, без осадков. В Казани и Йошкар-Оле около +25°, в Пензе, Саранске и Саратове +28, +31.

На Юге жарко и солнечно, местами ожидаются кратковременные ливни. В Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ялте +31, +33, в Сочи и Ставрополе +26, +29.

На Урале немного потеплеет. В Перми, Екатеринбурге и Челябинске будет солнечно. В субботу +19, +22, в воскресенье +23, +25.

Западная Сибирь остается в тылу циклона. Из-за этого здесь облачно, ветрено, дождливо. В Тюмени и Омске +15, +18.

На юге Дальнего Востока местами кратковременные дожди. Во Владивостоке +14, +16, в Хабаровске +20, +23.