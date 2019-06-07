В центре Москвы расследователя "Медузы" взяли с метилэфедроном

В Москве на Цветном бульваре полицейские задержали 36-летнего журналиста отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС. При себе у него обнаружили около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Наркотик хранился в пяти свертках.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай сообщил агентству, что Голунова подозревают в попытке сбыта наркотиков. При этом адвокат считает, что наркотик сотруднику "Медузы" подбросили.