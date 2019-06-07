Переворот и погоня: подростки вылетели в кювет после устроенного ими ДТП. Видео

Вечером в минувший четверг, 6 июня, на Ново-Астраханском шоссе в Саратове произошло несколько аварий и погоня – все эти события попали в объектив автомобильного регистратора очевидца.

Все началось с того, что кроссовер Hyundai врезался в автомобиль Daewoo Matiz, двигавшийся по главной дороге. Daewoo перевернулся, а предполагаемый виновник ДТП попытался скрыться.

Один из автомобилистов устремился в погоню. Преследование оказалось непродолжительным – буквально через несколько сотен метров Hyundai вылетел в кювет, а его водитель и пассажиры кинулись врассыпную. Удалось ли установить их личности – пока неизвестно.

Как сообщают СМИ, за рулем кроссовера, спровоцировавшего аварию, мог находиться подросток.

В результате инцидента пострадал один человек – женщина, управлявшая Daewoo Matiz. У нее диагностирован перелом руки и ушибы.