Путин ратифицировал протокол к евроконвенции о помощи по уголовным делам

Федеральный закон о ратификации второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам подписал президент России Владимир Путин. Документ был подтвержден Россией в декабре 2017 года. Он направлен на повышение эффективности сотрудничества в рамках конвенции.

Протокол предлагает модернизацию ряда положений конвенции, сообщает РИА Новости. В частности, для направления запроса о правовой помощи расширен список обстоятельств, дающих для этого основания, упрощена и ускорена процедуры оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Кроме того, этот документ предполагает иные, чем российское законодательство, правила правовой взаимопомощи по уголовным делам в части присутствия должностных лиц компетентных органов запрашивающей стороны в совершении процессуальных действий на территории запрашиваемой стороны, временной передаче содержащихся под стражей лиц стороне запроса, а также распределение расходов при оказании взаимной правовой помощи и расширение ее объема по уголовным делам, отсрочке исполнения запросов, допросе лиц по видеосвязи, телефонной конференции, инициативного предоставления информации.

Ратификация протокола предусматривает, что Россия оставляет за собой право не принимать ряд статей протокола, поскольку по российскому законодательству нет возможности отправки по почте процессуальных документов и судебных решений лицам, находящимся в другой стране. Также невозможно осуществление в России должностными лицами иностранного государства оперативно-розыскной деятельности (тайных расследований) и наблюдения за предположительно участвовавшим в преступлении подозреваемым.

Эти положения касаются основных прав и свобод человека. Протокол также определяет, как Россия должна реагировать на полученные по факсу, телекса, электронной почте или по другим видам связи запросы.