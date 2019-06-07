Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 июня 201911:54

Путин ратифицировал протокол к евроконвенции о помощи по уголовным делам

Федеральный закон о ратификации второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам подписал президент России Владимир Путин. Документ был подтвержден Россией в декабре 2017 года. Он направлен на повышение эффективности сотрудничества в рамках конвенции.

Протокол предлагает модернизацию ряда положений конвенции, сообщает РИА Новости. В частности, для направления запроса о правовой помощи расширен список обстоятельств, дающих для этого основания, упрощена и ускорена процедуры оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Кроме того, этот документ предполагает иные, чем российское законодательство, правила правовой взаимопомощи по уголовным делам в части присутствия должностных лиц компетентных органов запрашивающей стороны в совершении процессуальных действий на территории запрашиваемой стороны, временной передаче содержащихся под стражей лиц стороне запроса, а также распределение расходов при оказании взаимной правовой помощи и расширение ее объема по уголовным делам, отсрочке исполнения запросов, допросе лиц по видеосвязи, телефонной конференции, инициативного предоставления информации.

Ратификация протокола предусматривает, что Россия оставляет за собой право не принимать ряд статей протокола, поскольку по российскому законодательству нет возможности отправки по почте процессуальных документов и судебных решений лицам, находящимся в другой стране. Также невозможно осуществление в России должностными лицами иностранного государства оперативно-розыскной деятельности (тайных расследований) и наблюдения за предположительно участвовавшим в преступлении подозреваемым.

Эти положения касаются основных прав и свобод человека. Протокол также определяет, как Россия должна реагировать на полученные по факсу, телекса, электронной почте или по другим видам связи запросы.

Сейчас

11:45

В шведском Линчепинге прогремел взрыв

11:27

В центре Москвы расследователя "Медузы" взяли с метилэфедроном

10:30

Путин не планирует встречу с Зеленским

10:21

Крейсер США чуть не столкнулся с российским кораблем

09:21

SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

03:55

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на востоке Ливии

03:28

У острова Русский затонул катер с пассажирами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стало известно, когда Путин встретится с Трампом

Стало известно, когда Путин встретится с Трампом

46 минут назад
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

1 час назад
Зеленский пригрозил Донбассу жестким ответом

Зеленский пригрозил Донбассу жестким ответом

23 минуты назад

Трансляции

ПМЭФ-2019. Инструменты участия бизнеса в проектах национального развития
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:00

ПМЭФ-2019. Российско-китайский энергетический форум
14:00

ПМЭФ-2019. Пленарное заседание
Все трансляции
Проблемы с "Дружбой": Лукашенко мало 20 миллионов долларов

Проблемы с "Дружбой": Лукашенко мало 20 миллионов долларов

25 минут назад
Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента на "Эхе Москвы"

Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента на "Эхе Москвы"

2 часа назад
Путин не планирует встречу с Зеленским

Путин не планирует встречу с Зеленским

1 час назад
В центре Москвы расследователя "Медузы" взяли с метилэфедроном

В центре Москвы расследователя "Медузы" взяли с метилэфедроном

1 час назад
Крейсер США чуть не столкнулся с российским кораблем в Восточно-Китайском море

Крейсер США чуть не столкнулся с российским кораблем в Восточно-Китайском море

2 часа назад
Путин ратифицировал протокол к евроконвенции о помощи по уголовным делам

Путин ратифицировал протокол к евроконвенции о помощи по уголовным делам

53 минуты назад
Мать убила свою дочь и свалила вину на умершего от пьянства сожителя

Мать убила свою дочь и свалила вину на умершего от пьянства сожителя

1 час назад
Генконсульство РФ в США будет добиваться пересмотра решения по делу Осиповой

Генконсульство РФ в США будет добиваться пересмотра решения по делу Осиповой

6 часов назад
После отравления "Кротом" врачам пришлось ввести Алибасова в медикаментозный сон

После отравления "Кротом" врачам пришлось ввести Алибасова в медикаментозный сон

10 часов назад
Французская газета "нашла" очередного "русского шпиона"

Французская газета "нашла" очередного "русского шпиона"

12 часов назад
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

23 часа назад
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
Девушка, обвинившая Неймара в изнасилования, подвергается угрозам

Девушка, обвинившая Неймара в изнасилования, подвергается угрозам

14 минут назад
В Минстрое назвали оптимальные сроки для отключения горячей воды

В Минстрое назвали оптимальные сроки для отключения горячей воды

17 минут назад
Российские футболисты прибыли в Саранск

Российские футболисты прибыли в Саранск

44 минуты назад
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте

Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте

1 час назад
Погода выходных: жара угрожает новыми рекордами

Погода выходных: жара угрожает новыми рекордами

1 час назад
С багажом в Шереметьеве поможет разобраться московское метро

С багажом в Шереметьеве поможет разобраться московское метро

1 час назад
Артем Аветисян: в дело Калви вмешалась травля СМИ

Артем Аветисян: в дело Калви вмешалась травля СМИ

1 час назад
Google объявила, во сколько обойдётся облачный гейминг Stadia

Google объявила, во сколько обойдётся облачный гейминг Stadia

1 час назад
Песков: Россия хочет взаимовыгодных отношений с Великобританией

Песков: Россия хочет взаимовыгодных отношений с Великобританией

1 час назад
Есть ли предел человеческой выносливости? Найти ответ помогли ультрамарафонцы

Есть ли предел человеческой выносливости? Найти ответ помогли ультрамарафонцы

1 час назад
Ученые назвали главный ограничитель спортивных рекордов

Ученые назвали главный ограничитель спортивных рекордов

2 часа назад
Экономия солнца: что дают солнечные панели, и какая судьба у них в России

Экономия солнца: что дают солнечные панели, и какая судьба у них в России

2 часа назад
Неймар может покинуть "ПСЖ"

Неймар может покинуть "ПСЖ"

2 часа назад
SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

3 часа назад
Есть ли жизнь после Терезы Мэй: 11 претендентов на замену

Есть ли жизнь после Терезы Мэй: 11 претендентов на замену

3 часа назад
Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам

Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам

3 часа назад
Затопление прогулочного катера в Будапеште: число жертв увеличилось до 19 человек

Затопление прогулочного катера в Будапеште: число жертв увеличилось до 19 человек

5 часов назад
Новый дальний бомбардировщик Ту-22М3М - "неприятный сюрприз" для ВМС США

Новый дальний бомбардировщик Ту-22М3М - "неприятный сюрприз" для ВМС США

5 часов назад
Бокс. Гассиев дебютирует в супертяжелом весе против Давейко

Бокс. Гассиев дебютирует в супертяжелом весе против Давейко

5 часов назад
США "наказали" Анкару за С-400 и отказались брать на обучение турецких пилотов

США "наказали" Анкару за С-400 и отказались брать на обучение турецких пилотов

5 часов назад
Правительство примет меры по условиям для бизнеса до введения регуляторной гильотины

Правительство примет меры по условиям для бизнеса до введения регуляторной гильотины

6 часов назад
Трамп: отношения США и России испортило расследование спецпрокурора Мюллера

Трамп: отношения США и России испортило расследование спецпрокурора Мюллера

6 часов назад
Бойцы сирийской армии отбили атаку террористов на вертолетную базу

Бойцы сирийской армии отбили атаку террористов на вертолетную базу

7 часов назад
Герман Греф о закредитованности россиян и перспективах торговой войны США и КНР

Герман Греф о закредитованности россиян и перспективах торговой войны США и КНР

7 часов назад
СМИ: новейший авианосец США оказался несовместим с истребителями F-35

СМИ: новейший авианосец США оказался несовместим с истребителями F-35

7 часов назад
Владимир Соловьев поймал украинского эксперта Ковтуна на лжи и некомпетентности

Владимир Соловьев поймал украинского эксперта Ковтуна на лжи и некомпетентности

8 часов назад
Павел Дуров решил отказаться от еды на месяц ради новых идей для мессенджера

Павел Дуров решил отказаться от еды на месяц ради новых идей для мессенджера

8 часов назад
Жилище пушкинских книг

Жилище пушкинских книг

19 часов назад
Популярная онлайн-игра делает людей счастливее в отличие от социальных сетей

Популярная онлайн-игра делает людей счастливее в отличие от социальных сетей

06.06.2019 12:26
Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

06.06.2019 10:33