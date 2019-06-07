Павел Колобков: футбол – главный вид спорта в России

Министр спорта России Павел Колобков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что футболом в нашей стране занимаются почти 3 миллиона человек. Это дает основание называть футболом – видом спорта номер один в России.

"Футбол для нас главный вид спорта. Им занимаются 2,9 миллиона человек, как любителей, так и профессионалов. Число занимающихся увеличилось на 15-18%", — приводит слова министра ТАСС.

При этом Павел Колобков выразил обеспокоенность по поводу увеличения числа участников премьер-лиги с 16 до 18 команд. Министр усомнился в целесообразности подобного решения и попросил РФС представить аргументы в пользу расширения РПЛ.