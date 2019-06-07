Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте

Поразительное равнодушие проявили пассажиры и вагоновожатая трамвая в Новосибирске, которые выволокли из салона почувствовавшего недомогание мужчину и оставили его лежать на остановке, а сами уехали. Медиков на место вызвали прохожие, которые оставались с пострадавшим до прибытия скорой помощи. Инцидент — второй на этой остановке за последние два с лишним года — зафиксировала камера наблюдения.

Описанные события произошли в девять часов вечера 6 июня на Оловозаводской улице. На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит. Водитель трамвая докурила сигарету и проследовала дальше по маршруту, бросив человека.

Лежащий на остановке мужчина привлек внимание прохожих, которые и вызвали на место врачей — карета скорой помощи прибыла через 25 минут, пассажира госпитализировали с подозрением на инсульт.

Аналогичный случай произошел на этой же остановке в начале сентября 2016 года, тогда вагоновожатая заявила, что брошенный на асфальте пассажир был пьян, а полиция не хотела его забирать в отделение.