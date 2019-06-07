Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

По данным РИА Новости, в результате инцидента, произошедшего в центральной части города в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома, несколько человек получили травмы.

В настоящее время место ЧП оцеплено правоохранительными органами, работают сотрудники экстренных служб.

О возможных причинах взрыва пока не сообщается.